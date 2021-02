Le marché de l’optique au Maroc est un marché à fort potentiel de croissance en raison de l’urbanisation accrue et l’utilisation de plus en plus fréquente des écrans et des outils numériques, et donc d’un besoin grandissant de protection des yeux.

Estimé à quelque 2 milliards de dirhams, verres, montures et autres équipements compris, le secteur compte environ 80 importateurs et 3.000 opticiens.