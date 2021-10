Le Maroc est « un partenaire fiable » pour le Japon en Afrique, comme en témoigne son positionnement comme deuxième destination des investissements nippons dans le continent, a souligné, mercredi à Rabat, l’Ambassadeur du Japon au Maroc, Takashi Shinozuka. Le diplomate s’exprimait au cours d’une réception organisée par l’ambassade de son pays en l’honneur de quatre étudiantes marocaines ayant bénéficié des bourses d’études pour poursuivre des programmes de Master dans des universités japonaises.

Financé par le gouvernement du Japon et mis en place par l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme de coopération « African Business Education Initiative for the Youth » (ABE Initiative), lancé en 2015 dans le Royaume et ayant permis à 77 jeunes marocains d’obtenir des bourses d’études.

« On entend, à travers ces programmes, à renforcer le partenariat stratégique liant le Maroc et le Japon dans de nombreux domaines, dont l’éducation », a fait savoir Takashi dans une allocution de circonstance.

Il a fait part de l’existence de nombreuses opportunités, notamment avec la formation d’un nouveau gouvernement et l’adoption d’un nouveau modèle de développement au Maroc.