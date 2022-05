Le Maroc ambitionne dans les prochaines années de devenir la plateforme industrielle la plus compétitive au monde en termes d’énergies vertes, a souligné, jeudi à Marrakech, le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.

Cette ambition est atteignable grâce au potentiel du Royaume à produire de l’énergie propre, un des trois plus importants au monde, a dit Mezzour lors d’un panel tenu dans le cadre du Forum des affaires de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), placé sous le thème « Climat des affaires au Maroc sous la nouvelle enseigne « Morocco Now » ».

Le Maroc, a-t-il poursuivi, s’impose déjà comme une base industrielle de référence décarbonée au niveau de la région, mettant en avant les mutations profondes qu’a connues le pays dans le domaine pour une croissance inclusive et durable.

Le ministre a, à cet effet, mis en exergue les réalisations qui ont été entreprises par le Royaume pour placer les énergies propres au cœur de la compétitivité de l’économie industrielle et économique nationale, saluant à ce propos les efforts fournis en matière de formation, d’accompagnement et de partenariat public-privé pour soutenir l’investissement dans le secteur.

De son côté, le directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Youssef El Bari, a rappelé que la marque « Morocco Now », qui a été lancée en octobre dernier dans le cadre de de l’Exposition universelle de 2020 (Expo Dubaï), vise à avoir un outil permettant de communiquer sur les atouts dont dispose le Maroc en tant que plateforme d’investissement et d’exportation.

El Bari s’est penché en outre sur les défis actuels que connait le monde dans le contexte international post-Covid, caractérisé notamment par une reconfiguration des chaînes de valeur et une urgence climatique, soulignant à ce propos la nécessité d’encourager la production nationale et réduire la dépendance régionale, tout en impliquant une production plutôt décarbonée.

Le Forum d’affaires de la BERD, tenu en parallèle avec sa 31ème assemblée générale, s’impose en tant que plateforme idoine pour explorer les opportunités d’investissement et nouer des liens durables d’affaires.

Placée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, la 31ème assemblée générale de la BERD, tenue à Marrakech, réunit les représentants des 73 pays et actionnaires institutionnels de la Banque, dont le Maroc.

Premier rassemblement physique de la BERD depuis Sarajevo en 2019, cet événement, placé sous le thème « Relever les défis dans un monde turbulent », se veut une occasion pour débattre des défis mondiaux tels que le soutien à la croissance économique, la lutte contre le changement climatique et le renforcement de l’environnement des affaires dans les régions où la Banque investit.