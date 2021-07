Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) a atteint plus de 9,61 milliards de dirhams (MMDH) au premier semestre de 2021, en hausse de 5,4% par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes.

Cette évolution est attribuable à une hausse des recettes de 13,7% à 15,56 MMDH contre 13,68 MMDH, plus importante que celle des dépenses qui sont à 5,94 MMDH, précise l’Office.

S’agissant des investissements directs marocains à l’étranger (IDME), ils se sont situés à 10,62 MMDH, soit le plus haut niveau atteint durant la même période au titre des cinq dernières années, affichant une hausse de 6,08 MMDH par rapport à la même période de l’année 2020.

Cet accroissement, poursuit la même source, reste légèrement inférieur à celui réalisé par les cessions de ces investissements (+6,50 MMDH). Ainsi, le flux net des IDME a baissé de 17%.