Dans un rapport consacré aux perspectives du marché mondial de l’hydrogène vert, l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) classe le Maroc parmi les cinq pays les mieux placés qui seront à même d’être les principaux producteurs d’hydrogène propre, aux côtés des Etats-Unis, du Chili, de l’Arabie Saoudite et de l’Australie.

Le Royaume, qui s’est positionné assez tôt sur cette filière, fait partie des pays susceptibles de produire de l’hydrogène vert à faible coût, et passer ainsi du statut d’importateur net d’énergie à celui d’exportateur.

D’ici 2030, le Maroc envisage un marché local de l’hydrogène de 4 térawattheures (TWh) et un marché à l’export de 10 TWh qui, cumulés, nécessiteraient la construction de 6 GW de nouvelles capacités renouvelables et soutenir la création de plus de 15.000 emplois indirects, précise le rapport de l’IRENA.

Pour rappel, en septembre dernier, le cabinet McKinsey avait estimé dans un rapport que le Maroc pourrait capter jusqu’à 4% de la demande mondiale en molécules vertes.