Le Maroc s’est distingué au Salon international de l’invention d’Istanbul ISIF 2020 en décrochant 11 médailles dont 2 médailles d’Or, 4 médailles d’argent et 5 médailles de Bronze.

La cérémonie de remise des prix qui a eu lieu en ligne lundi soir en présence notamment de Alireza Rastegar, Président de la Fédération Internationale des Associations d’Inventeurs (IFIA) et de Habip Hasan, Président de l’Office Turc des Brevets et des marques.

Le jury a décerné deux médailles d’or à l’École marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI) pour ses inventions ” Système intelligent stérilisateur et distributeur des produits hygiènes SMART-DPH, et ‘’A Smart micro-wind system for an auxiliary electrical energy production’’.

Les médailles d’argent ont été attribuées à l’EMSI pour ses inventions ‘’Une gestion hospitalière intelligente, efficace et digitale pour un patient en situation critique’’ et “Système de micro-éoliennes à axe vertical pour la production d’énergie électrique par le courant d’air routier”, à l’ENSA Fès, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah pour son invention ‘’Parabolic bifacial solar panel with the cooling system’’ et à un Inventeur indépendant membre de l’Association OFEED pour son invention ‘’Enduring Sterilizing Unit’’.

Les médailles de Bronze ont été décernées à l’EMI, Université Mohammed V pour l’invention ‘’Smart Network Antenna Patch in technology microstrip for Detection of the Breast Cancer’’, à l’ENSA Fès, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah pour son invention ‘’Innovative, simple, and easy-to-build portable ventilator for COVID-19 patients’’, à l’ENSA Fès, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah pour l’invention ‘’Smart Wristband Disinfectant to Help in Covid-19 Fight’’, à un Inventeur indépendant membre de l’association OFEED pour son invention ‘’The Hexagon Rotor Rotary Engine’’ et à un Inventeur indépendant de Salé pour son invention ‘’Moteur auxiliaire’’.

Cette année, l’événement a reçu 590 inventions dont 18 inventions marocaines de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (Fès) : 3 inventions, l’EMSI : 4 inventions, l’EMI, Université Mohammed V : 3 inventions, FST Settat, Université Hassan 1er : 1 invention ainsi que des Inventeurs indépendants membres de l’OFEED : 3 inventions et d’autres inventeurs indépendants avec 4 inventions.

Le président de l’association OFEED Majid Bouazzawi, a indiqué que la participation des inventeurs marocains à l’ISIF a débuté en 2016 et c’est la première fois que le Maroc décroche 11 médailles, ajoutant que parmi 18 participants, 11 Marocains ont été récompensés parmi lesquels Mohamed Yalouh à peine âgé de 15 ans.

Dans une déclaration à la MAP, il a indiqué qu’il y avait plusieurs Challenges lors de cette édition, en ce sens que les inventeurs ont été sélectionnés après avoir participé à l’Innovation Week IWA 2020 il y a 10 jours environ et ils n’avaient pas assez de temps pour bien se préparer à ISIF 2020 (traduction en anglais, posters, etc.), ajoutant que parmi les critères d’évaluation, “l’état d’avancement” par rapport à la réalisation de l’invention et “le dépôt de brevet” (national, international PCT, etc, qui sont des critères difficiles à atteindre avec des moyens financiers limités, ce qui est généralement le cas pour les inventeurs.

Il a en outre fait observer que la participation des femmes reste faible malgré les mesures incitatives.

Le jury international était constitué de 9 jurys internationaux dont Majid El Bouazzaoui, et les Jurys n’avaient pas le droit d’évaluer les inventions de leur pays d’origine pour éviter tout conflit d’intérêts.

Il est à rappeler que ces inventions marocaines distinguées, avaient été sélectionnées durant l’Innovation Week IWA 2020, et inscrites, grâce au sponsoring d’OFEED, à la foire internationale des inventions ISIF 2020 en Turquie.