Mohamed Ghazali, secrétaire général du ministère de l’Energie, des mines et de l’environnement, qui présentait ce lundi les grandes lignes du Plan Maroc Mines (PMM) 2021-2030, a mis en avant le patrimoine minier dont dispose le Maroc, a fait savoir que le Royaume dispose de plus de 70% des réserves mondiales en phosphate et possède une industrie phosphatière développée lui conférant le rang du premier exportateur à l’échelle mondiale en cette substance.

Le Maroc dispose aussi d’une place de choix dans l’exploitation d’autres substances minérales tels que l’argent, en occupant le rang 19 mondial et 1er en Afrique, la fluorine (7ème au niveau 1 mondial et 2ème en Afrique), la barytine (3ème au niveau mondial et 1er en Afrique) et le cobalt (11ème mondial et 3ème en Afrique …).

L’importance du secteur minier est perceptible au-delà des investissements qu’il draine à travers sa contribution au PIB (entre 7% et 10%). Le secteur, dont la part dans les exportations nationales a atteint 21,7% en valeur en 2020, est connu pour ses retombées bénéfiques sur le développement local et régional, ainsi que son impact positif sur la dynamique du transport et sur l’activité portuaire.