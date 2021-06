Une convention de partenariat a été signée, mardi à Rabat, entre le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports -département de la culture- et la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), dans le but de renforcer la couverture médiatique des activités artistiques et théâtrales.

Cette convention vise à assurer la couverture médiatique des manifestations artistiques et culturelles majeures, notamment les festivals et les activités artistiques dédiés au théâtre, afin de les faire connaître auprès du public.

A cette occasion, le secrétaire général du Ministère, Abdelilah Afifi, a souligné, dans une déclaration à la presse, que cette convention permettra de garantir la transmission télévisée d’un certain nombre de pièces de théâtre, notamment celles présentées dans le cadre du Festival National du Théâtre.

La convention permettra également à la SNRT de réaliser des émissions spéciales et des reportages sur le théâtre dans le Royaume et sur tous les programmes culturels soutenus par le ministère, selon Afifi.