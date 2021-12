Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, ont tenu, mercredi à Londres, la 3ème session du dialogue stratégique Maroc-GB.

Lors de ces entretiens, les deux ministres ont réaffirmé leur vision commune pour l’établissement d’un partenariat stratégique entre les deux pays, à travers le renforcement du dialogue politique, l’approfondissement des relations économiques et de la coopération sécuritaire et la promotion des liens humains et culturels. Dans ce sens, les deux parties ont procédé à l’adoption d’une Déclaration politique conjointe Maroc-Royaume-Uni et à la signature de deux décisions mettant en place les organes principaux du nouvel Accord d’association Maroc-Royaume-Uni, conclu entre les deux pays en 2019, à savoir le Conseil et le Comité d’association. Ils ont également mis en place un sous-Comité en charge du Commerce, de l’investissement, des services, de l’agriculture, des pêches, des aspects sanitaires et phytosanitaires (SPS), et des douanes.

Les deux parties se sont aussi engagées à poursuivre leur coordination dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et contre le changement climatique.

Bourita et Mme Truss ont mis en exergue à cette occasion l’histoire des relations amicales et mutuellement bénéfiques entre les deux Royaumes. Ils se sont félicités de la célébration cette année du 300è anniversaire de la signature du premier traité commercial entre le Maroc et le Royaume-Uni, le 23 janvier 1721 à Fès.

Mme Truss a saisi cette occasion pour saluer, au nom du gouvernement britannique, les réformes engagées par le Maroc sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI pour une société et une économie marocaines plus fortes, plus ouvertes et plus dynamiques. Elle a également salué le succès de la campagne de vaccination menée par le Royaume en réponse à la pandémie de la Covid-19.

Bourita a, quant à lui exprimé, au nom du gouvernement du Maroc, l’appréciation pour le soutien du Royaume-Uni au lancement de l’initiative marocaine de fabrication de vaccins, améliorant la résilience sanitaire du Maroc et de l’Afrique et générant des résultats économiques et des emplois hautement qualifiés dans les secteurs productifs.

Bourita a eu également des échanges fructueux avec le ministre d’État chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord au bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement International du Royaume-Uni, James Cleverly. Le Maroc et le Royaume-Uni ont également tenu la première session de leur conseil d’association qui servira de plateforme pour approfondir le partenariat économique Maroc-GB.