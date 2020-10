L’ambassade de l’Union des Comores au Maroc a été inaugurée lors d’une cérémonie organisée ce lundi à Rabat. La cérémonie d’inauguration de cette ambassade a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue comorien, Dhoihir Dhoulkamal.



S’exprimant lors d’un point de presse conjoint avec Bourita, le ministre comorien a remercié le Roi Mohammed VI pour son engagement à soutenir et préserver l’amitié maroco-comorienne, se félicitant de la relation “très particulière” unissant les deux pays.





Il a, à cet égard, rappelé le soutien du Maroc aux Comores dans le domaine de la formation, notant que 80% des cadres de son ministère ont été formés dans le Royaume. Le Maroc continue de former les Comoriens en leur accordant des bourses, a-t-il dit, rappelant aussi le soutien du Royaume à son pays dans le domaine de l’administration.