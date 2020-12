Le ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, a annoncé que le gouvernement travaille sur deux programmes dans le domaine de l’eau, nécessitant un investissement de plus de 495 milliards de dirhams (MMSH). Il s’agit du programme 20.27 relatif à l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation, lequel a été lancé par le Roi Mohammed VI au début de l’année 2020, pour un investissement estimé à 115,4 MMDH, a-t-il précisé. Quant au deuxième programme, il porte sur le plan national de l’eau 2020-2050, a poursuivi Amara, ajoutant que le budget d’investissement alloué à ce programme s’élève à 380 MMDH pour la construction de 30 nouveaux grands barrages à l’horizon 2050.