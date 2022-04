Le Maroc, Israël, le Bahreïn et les Émirats arabes unis ont signé, récemment, la convention « la Culture et le sport pour la paix », en marge de l’Expo-Dubaï 2020.

Cette convention prévoit le renforcement et l’intensification des concertations avec les trois pays en plus des Etats-Unis d’Amérique dans le domaine culturel et sportif, conformément à l’accord tripartite signé entre le Maroc, Israël et les États-Unis, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Cette convention prévoit également le développement de partenariats, la tenue de réunions consultatives et l’échange d’expériences dans le domaine culturel entre les pays concernés, en plus d’organiser conjointement des événements sportifs et culturels, poursuit la même source.

Ladite convention intègre aussi un soutien à l’industrie culturelle et à l’échange d’opportunités et de services entre le Maroc, Israël, le Bahreïn, les Émirats arabes unis et les US.

La convention a été paraphée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, la ministre de la Culture et de la Jeunesse des Émirats arabes unis, Mme Noura Al Kaabi, le ministre de la Jeunesse et des Sports bahreïni, Ayman bin Tawfiq Al Moayyed et le ministre israélien de la Culture et des Sports, Hili Tropper.

Selon la déclaration commune des signataires de cette Convention, la signature de celle-ci découle de la prise de conscience des parties prenantes quant à l’importance du rôle de la culture dans la coopération intersectorielle et dans le renforcement les liens entre les peuples à travers la culture et le sport, outre son rôle dans la mise en place d’un climat propice à l’interaction entre les jeunes et à une meilleure compréhension entre eux.