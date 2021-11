Suite au franc succès enregistré par la première édition organisée en avril 2021, le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire et la Maison de l’Artisan, en partenariat avec le Groupe Aradei Capital et l’Office de Développement de la Coopération, lancent sous le thème « L’artisanat pour tous », la 2ème édition de l’opération de grande envergure de commercialisation des produits de l’artisanat dans 11 centres commerciaux, apparentant au Groupe Aradei Capital.

Couvrant 10 villes du Royaume, cette opération, basée sur un partenariat public privé innovant, a pour but d’offrir une opportunité aux artisans pour diversifier leurs canaux de distribution et améliorer leurs revenus.

Une opération permettant de mieux préparer et outiller les opérateurs de l’artisanat marocain pour accéder à de nouveaux marchés, notamment à travers les opportunités offertes par les grandes et moyennes surfaces de distribution.

Cette deuxième édition, qui durera jusqu’au 03 décembre prochain, bénéficie à 90 artisans individuels, coopératives et autoentrepreneurs, sélectionnés suite à un appel à manifestation d’intérêt.

Elle leur permet de promouvoir et de commercialiser leurs produits, dans 11 centres commerciaux présents dans les villes de Tanger, Fès, Meknès, Rabat, Témara, Casablanca, El Jadida, Safi, Marrakech et Agadir.

Les artisans participant à cette deuxième édition bénéficient d’espaces dédiés pour exposer leurs produits ainsi que des services spécifiques pour mieux les valoriser et faciliter leur commercialisation, notamment un service de packaging, des caisses centralisées ainsi qu’une campagne de communication dédiée sur les réseaux sociaux.