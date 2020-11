Le ministère de la Santé lance, ce lundi, la campagne nationale de prévention contre la grippe avec comme slogan “Certains sont plus fragiles face à la grippe : Vaccinons-nous, Protégeons-nous et nos proches !”, qui se poursuivra selon l’évolution de la situation épidémiologique.

Cette campagne cible les personnes à risque de complications graves, voire de décès liés à la grippe, notamment les femmes enceintes, les personnes souffrant d’affections chroniques telles que l’insuffisance rénale chronique, le diabète, les maladies cardiaques et affections pulmonaires chronique, ainsi que les sujets âgés de 65 ans et plus et les enfants de moins de 5 ans, a précisé le ministère dans un communiqué.

La vaccination est également recommandée pour les professionnels de santé puisqu’elle permet, en plus de leur protection individuelle et celle de leur entourage familial et professionnel, la prévention de la transmission de la maladie aux patients admis dans les structures de soins.

Le vaccin grippal disponible cette année est un vaccin quadrivalent (tétravalent). Sa composition est adaptée annuellement, suivant la recommandation de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Par ailleurs, dans le contexte sanitaire inédit que connaissent plusieurs pays du monde, dont le Maroc, où la co-circulation du virus grippal et du virus SARS-COV2 n’est pas exclue, le ministère de la Santé souligne l’importance majeure d’une couverture vaccinale antigrippale élevée chez les personnes à risque, rappelant que le respect rigoureux des mesures barrières, d’hygiène et de distanciation physique permettent de prévenir à la fois la Covid-19 et la grippe.