Le Maroc a réglé le premier versement de sa souscription prévue dans le cadre de l’augmentation de capital de la banque africaine de développement, selon Jeune Afrique qui rapporte l’information. Suite à cela, le Royaume est le deuxième actionnaire « régional » de la Banque africaine de développement (BAD), derrière le Nigeria.

Et avec cette représentation plus importante au capital, le Maroc dispose d’une influence plus importante durant les délibérations du conseil d’administration de la banque.