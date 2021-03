Une réception a été organisée, vendredi au siège de l’ambassade du Maroc à Bruxelles, en l’honneur de l’homme politique belge et ancien bourgmestre de la ville de Gand, Daniel Termont, à l’occasion de sa nomination en qualité de consul honoraire du Royaume du Maroc en Flandre.

L’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, a remis à Termont sa lettre de nomination lors de cette réception qui s’est déroulée dans le strict respect des mesures sanitaires, en présence de plusieurs personnalités flamandes, du Consul général du Maroc à Anvers, Brahim Rizki et des cadres de l’ambassade.

S’exprimant à cette occasion, Ameur a souligné que la nomination de Termont, reconnu pour son expérience, sa compétence et son parcours politique remarquable, comme consul honoraire du Royaume en Flandre vient refléter la volonté du Maroc de renforcer les liens d’amitié et de coopération avec la Belgique.

Soulignant la richesse des relations unissant les deux pays amis sur les plans politique, culturel et humain, l’ambassadeur a noté qu’il faut déployer davantage d’efforts pour donner un nouvel élan à ces relations à la hauteur du potentiel de coopération existant.

Ameur a relevé à cet égard que le fait de jeter les ponts de compréhension et de coordination entre le Maroc et la Belgique revêt plus que jamais une grande importance, déplorant que les échanges économiques demeurent en deçà des ambitions communes eu égard notamment aux atouts énormes que recèlent les deux pays.

Louant le dynamisme et le sens de l’engagement de Termont, l’ambassadeur a souligné que sa nomination en tant que consul honoraire du Royaume en Flandre, lui permettra de lancer et d’encadrer bon nombre d’initiatives de nature à raffermir les relations bilatérales.

De son côté, Termont s’est dit très honoré de cette nomination qui lui permettra d’œuvrer au renforcement des relations entre la région flamande et le Royaume du Maroc, notamment dans le domaine économique.

Affirmant qu”‘il se penche déjà sur plusieurs dossiers qui pourraient contribuer au développement des relations entre le Maroc et la Belgique”, il a fait part de son intention de visiter le Royaume dès que la situation le permettra, afin d’examiner les différents moyens à même de consolider les relations bilatérales.

Décoré du titre d’Officier de l’Ordre de la Couronne, Termont est une personnalité active dans plusieurs institutions belges.