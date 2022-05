Le Maroc offre le meilleur environnement des affaires au niveau de la région Sud et Est de la Méditerranée (SEMED), a indiqué, jeudi à Marrakech, la Présidente de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), Odile Renaud-Basso.

« Jouissant d’une économie diversifiée, le Maroc offre le meilleur environnement des affaires de la région SEMED, selon notre Diagnostic Pays, ainsi qu’une stabilité réglementaire, des politiques industrielles volontaristes et une logistique performante », a affirmé Mme Renaud-Basso qui s’exprimait à l’ouverture d’une session du Forum des affaires de la BERD, dédiée aux perspectives d’investissement au Maroc.

« Ce n’est donc pas une surprise que le Maroc se soit imposé ces dernières années comme un hub compétitif autour de nombreux écosystèmes industriels », a-t-elle ajouté.

Désormais, le prochain défi pour le Maroc est de s’assurer que ces investissements, principalement orientés vers l’exportation, se traduisent par une croissance inclusive, un transfert de compétences vers les PME locales et des opportunités économiques pour tous, a-t-elle ajouté, notant que cela est d’autant plus crucial dans le contexte d’une pression accrue sur les prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

En outre, la présidente de la BERD a mis en avant l’intérêt d’investir au Maroc, le pays d’opération de la BERD le plus présent sur les marchés d’Afrique subsaharienne, expliquant que les opérateurs vont accédez à un marché global, le Royaume étant profondément intégré dans certaines des chaînes de valeur les plus internationalisées.

Ceci donne aux banques, groupes industriels et PME marocaines un coup d’avance pour saisir les opportunités qu’offre la croissance rapide du continent africain, a-t-elle fait remarquer.

Le Forum d’affaires de la BERD, tenu en parallèle avec sa 31ème assemblée générale, s’impose en tant que plateforme idoine pour explorer les opportunités d’investissement et nouer des liens durables d’affaires.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 31ème assemblée générale de la BERD, se poursuivant jusqu’au 12 mai à Marrakech, réunit les représentants des 73 pays et actionnaires institutionnels de la Banque, dont le Maroc.

Premier rassemblement physique de la BERD depuis Sarajevo en 2019, cet événement, placé sous le thème « Relever les défis dans un monde turbulent », se veut une occasion pour débattre des défis mondiaux tels que le soutien à la croissance économique, la lutte contre le changement climatique et le renforcement de l’environnement des affaires dans les régions où la Banque investit.