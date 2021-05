Une nouvelle étape a été franchie dans le cadre de l’emprunt national. En effet, selon l’Economiste, l’Etat a désigné BCP et Attijariwafa bank en tant que co-conseillers. Le syndicat de placement de cette opération à plusieurs milliards de DH sera élargi à l’ensemble des banques et Sociétés de Bourse, ajoute la même source.





Pour l’heure, les modalités de l’opération ne sont pas arrêtées. Plusieurs sujets sont encore en cours de discussion, indique l’Economiste. Avec l’augmentation des besoins de financement de l’Etat induit par la crise sanitaire et économique, le gouvernement veut capter une partie de l’épargne accumulée par les ménages et l’orienter vers le financement de la relance post-covid, conclut le quotidien.