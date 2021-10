L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et l’Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL) Advisory Services ont donné, ce 26 octobre 2021 à Rabat, le coup d’envoi de la formation d’excellence ‘‘VET by EHL’’, un programme qui s’inscrit dans le cadre du projet de restructuration de l’offre de formation de l’OFPPT dans les métiers du Tourisme, Hôtellerie et Restauration (THR).

Développé par EHL, ce programme d’excellence, ouvert aux techniciens spécialisés et techniciens des filières THR portera sur 4 formations qualifiantes, en l’occurrence l’art culinaire, l’hébergement, le Service Food & Beverage ainsi que l’Administration Hôtelière.

A travers ce programme de formation, l’OFPPT s’appuie sur l’expertise de l’Ecole Hôtelière de Lausanne pour favoriser une montée en compétences de ses lauréats dans les métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration, grâce à un contenu innovant et interactif qui place le stagiaire au centre de l’approche de formation.