Le centre de réflexion américain spécialisé dans le Moyen-Orient, “The Middle East Institute” a salué les progrès de l’opération de vaccination contre le coronavirus au Maroc qui “vaccine 50% plus rapidement que l’Allemagne et la plupart des grands pays européens”.

“Jusqu’à présent, le Maroc a reçu 7 millions de doses des vaccins AstraZeneca et Sinopharm et vaccine 50% plus rapidement que l’Allemagne et la plupart des grands pays européens, à la faveur de l’un des systèmes d’inscription par SMS les plus efficaces au monde”, relève l’expert et ancien diplomate américain, Williams Lawrence.

Cet enseignant des sciences politiques et des Affaires internationales à la “School of International Service” de l’Université américaine à Washington, rappelle qu’avant la pandémie, l’économie marocaine “s’améliorait grâce à la réduction de la pauvreté, à la création d’emplois et au développement de la plus grande centrale solaire du monde et du plus grand port d’Afrique”.

En 2019, le Maroc a accueilli 13 millions de touristes, soit le plus grand nombre en Afrique, et il occupe désormais la troisième place après les Emirats arabes unis et Bahreïn dans le monde arabe sur l’indice Doing Business de la Banque mondiale, a-t-il rappelé dans cette analyse qui fait partie d’un rapport intitulé “L’administration Biden et le Moyen-Orient: recommandations politiques pour une voie durable à suivre”.

Abordant le partenariat entre le Maroc et les Etats-Unis, l’expert recommande de “renforcer la sécurité et la viabilité du deuxième allié le plus ancien des États-Unis en aidant à la riposte face à la pandémie et à la reprise, à la réforme institutionnelle, à la résilience socio-économique et à la sécurité humaine globale”.

Tout en plaidant pour le renforcement de la coopération entre Washington et Rabat dans la lutte contre l’extrémisme et l’immigration clandestine, cet ancien directeur des programmes Afrique du Nord de Crisis Group juge important également de soutenir “les efforts exemplaires du Maroc en matière d’éducation religieuse et de lutte contre le terrorisme en Afrique”.