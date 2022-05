La Société marocaine d’Ingénierie touristique (SMIT), l’Association internationale des Villes Portuaires (AIVP), l’Agence nationale des Ports (ANP) et l’Association des ports de plaisance marocains (APPM) ont signé un accord de partenariat visant la réalisation d’une étude d’amélioration de l’attractivité des marinas marocaines.

La signature de ce partenariat stratégique, qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la SMIT pour le développement de l’activité touristique portée par la plaisance, a eu lieu lors de la 17ème Conférence mondiale Villes & Ports, organisée par l’AIVP, du 11 au 13 mai courant à Tanger, indique la SMIT dans un communiqué.

Ce partenariat initié aura pour objet de conjuguer les efforts afin d’attirer des investissements pour le développement de la plaisance touristique. Il s’agit également de rendre les marinas attrayantes et visibles toute l’année, notamment à travers une meilleure intégration physique, fonctionnelle et économique de son environnement, une meilleure adéquation entre les caractéristiques des sites existants et des opportunités d’investissements identifiées et le développement d’un tissu dense de TPME touristiques au niveau desdites marinas (services, commerces, offre touristique, gestion des flux et cheminements, stationnement…).

Le littoral du Maroc compte des dizaines de ports de plaisance, avec des infrastructures portuaires et services développés et assez modernes, pouvant représenter une richesse pour l’économie bleue portée par le Gouvernement, rappelle le communiqué, notant que les marinas marocaines disposent d’atouts privilégiés pour développer une activité touristique à dimension internationale.

« Nous sommes fiers de nous allier à un réseau mondial de calibre. Ce partenariat nous conforte dans le développement de l’attractivité des destinations touristiques portuaires et vient consolider notre stratégie menée en la matière », a déclaré Imad Barrakad, Directeur Général de la SMIT, cité dans le communiqué.

« Au-delà de son expertise internationale, l’AIVP et l’association des Ports de plaisance apporteront leur savoir-faire et leur riche expérience pour le développement de cette activité de niche », a-t-il ajouté.

Et de rappeler que la 17ème Conférence mondiale Villes & Ports est un événement d’envergure qui se veut être le rassemblement mondial des experts et des acteurs clés les plus influents du développement durable des villes portuaires.