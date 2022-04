Le secrétaire général de l’Association des ingénieurs marocains, Abdelali Moutaouakil, a été élu président de l’Union des ingénieurs agronomes africains pour un mandat de 4 ans, à l’occasion du 2ème congrès de l’Union tenu du 27 au 29 mars à Rabat.

Placé sous le thème « La sécurité alimentaire en Afrique face aux défis des changements climatiques et de la croissance démographique », ce conclave a été également marqué par l’approbation des statuts de l’Union dont le siège permanent a été fixé au Caire en Égypte, indique-t-on dans le communiqué final du congrès.

Ali Mohammed Khalifa et Abderaouf Mahmoud Abderahman (Egypte) ont été élus respectivement secrétaire général et trésorier de l’Union pour un mandat de 4 ans, en plus de 5 vices-secrétaires généraux chargés des régions de l’Afrique du nord, l’Afrique centrale, l’Afrique de l’est, l’Afrique du Sud, et l’Afrique de l’Ouest.

Les travaux de ce congrès ont été sanctionnés par la création de huit commissions notamment une commission de qualification de la femme rurale, commission des jeunes ingénieurs agronomes de l’Afrique, commission de l’environnement et de l’agriculture et le développement inclusif, commission des changements climatiques et développement durable.

Il s’agit aussi des commissions du conseil agricole, commission de la planification familiale dans le milieu rural, commission des activités génératrices de revenus pour la femme rurale, et la commission de l’investissement agricole en Afrique.

Le congrès qui s’est tenu sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, a connu la participation des représentants d’organisations d’ingénieurs agronomes de 17 pays africains, dont le Congo Brazzaville, Mali, Gambie, Nigeria, Égypte, Guinée, Niger, Côte d’Ivoire, Cameroun, Burkina Faso, Sierra Leone, Bénin, Togo, Mauritanie, Sénégal, Soudan et le Maroc.

La séance inaugurale du congrès a été présidée par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, et a été marquée par la lecture d’un message de l’Union adressé au Roi Mohammed VI.