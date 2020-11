Engagé en faveur de l’émergence d’une agriculture durable, SUEZ apporte aux producteurs agricoles des solutions globales et intégrées leur permettant de mieux gérer les ressources. Le groupe AZURA, spécialiste de la filière « fruits et légumes » et l’un des leaders de la production de tomates, annonce un partenariat de 5 ans avec SUEZ pour la valorisation de ses déchets.

Le Groupe AZURA confie à SUEZ la gestion globale des déchets non-organiques générés par sa station de conditionnement située dans la région d’Agadir au Maroc.

Les prestations de SUEZ intègrent la collecte, le tri, la valorisation et le traitement des déchets générés par la station de conditionnement et les fermes AZURA au Maroc.

SUEZ s’est engagé à accompagner AZURA dans l’atteinte de ses objectifs environnementaux en proposant :

• Un outil digital innovant permettant en toute transparence de suivre les informations importantes telles que les volumes de déchets produits, leurs destinations ou encore le nombre de km parcourus par les camions les transportant. Grâce à ces informations, il sera possible de mettre en oeuvre un pilotage précis afin de réduire l’empreinte carbone des déchets générés par les fermes du groupe AZURA;

• Une solution vertueuse de valorisation énergétique des déchets organiques pour éviter le recours à l’enfouissement. Un pilote est actuellement en cours pour transformer les déchets d’arrachage et d’effeuillage en Combustible Solide de Récupération (CSR). Après une étape de séchage, broyage et criblage, ces déchets ainsi transformés pourront servir de combustibles en cimenteries.

Pour Céline Montauriol, Directrice RSE du Groupe Azura, « Ce partenariat est une illustration concrète de notre engagement, au quotidien, dans l’amélioration continue de notre profil environnemental, avec l’ambition de recycler 100% de nos déchets ».

« On est heureux de pouvoir accompagner le Groupe AZURA dans sa transition vers une économie circulaire plus qu’indispensable aujourd’hui pour faire face aux défis qui conditionnent le futur de l’agriculture. En s’alliant à SUEZ, le Groupe Azura bénéficiera de solutions globales et intégrées lui permettant d’atteindre ses objectifs de développement durable au Maroc », déclare Benjamin Vauthier, CEO de SUEZ Maroc.