CBI, premier intégrateur de solutions informatiques au Maroc, a été élu « Partner of the Year 2021 » par Nutanix. Une véritable consécration pour CBI qui a réalisé le taux de croissance le plus élevé en Afrique et en France.

Une alliance qui a débuté en 2015 et qui a compté CBI parmi les premiers partenaires de Nutanix en Afrique francophone. Ce nouveau titre vient couronner un partenariat stratégique de longue date durant lequel CBI s’est distingué à plusieurs reprises. CBI a reçu en 2018 le prix du « Premier Partner » qui atteste que ses équipes sont certifiées et qu’elles disposent des compétences & expertises pour déployer l’infrastructure en convergé et hyper convergé.

En 2020, CBI a atteint le niveau de partenariat le plus élevé, le “Cloud Champion”. Un statut auquel CBI a pu accéder grâce à son innovation, à sa méthodologie de travail, à son savoir-faire et aux compétences de ses équipes qui ont permis de déployer les solutions Nutanix et de répondre efficacement aux besoins de ses clients.