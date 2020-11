Un total de 42 projets a été sélectionné dans le cadre de la 1ère édition de l’appel à projets du programme “Moazara” portant sur le domaine de l’économie sociale et solidaire, a annoncé lundi le ministère du Tourisme, de l’artisanat du transport aérien et de l’économie sociale.

Ces projets sont répartis sur des activités génératrices de revenus (38%), de création de plateformes digitales pour la commercialisation (24%), de création de plateformes numériques de formation à distance (19%) et de renforcement de capacités des acteurs du secteur (19%), précise le ministère dans un communiqué, ajoutant que 50% des projets sélectionnés concernent le monde rural et 52% visent le développement économique et social des femmes particulièrement dans le monde rural.

Cette édition de l’appel à projets “Moazara” pour la contribution au financement des projets de développement des fondations, des associations et des réseaux d’associations opérant dans le domaine de l’économie sociale solidaire, porte sur une enveloppe budgétaire de 2 millions de dirhams (MDH) afin d’atténuer les répercussions économiques et sociales de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), souligne le ministère.

Dans ce cadre, le ministère a reçu 200 demandes de contribution au financement des projets de développement, fait savoir le communiqué, notant que l’étude des dossiers de projets présentés par les organismes concernés, relevant des différentes régions du Royaume, a été effectuée conformément au règlement d’appel à projet élaboré à cet effet.

Le programme “Moazara” va permettre de fédérer les capacités des différentes parties pour accompagner le processus de croissance inclusive des femmes et des jeunes par l’appui des projets de développement et des innovations sociales et collectives au bénéfice des organisations du secteur de l’économie sociale et solidaire ayant un impact positif sur le développement durable, conclut le ministère.