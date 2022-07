Le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, s’est rendu le lundi 18 juillet 2022 dans la Province de Larache pour s’enquérir de la situation des incendies de forêts survenues dans la région. Il était accompagné du gouverneur de la province de Larache Bouassam El Alamine, le Président du conseil régional Omar Moro, le Président du conseil provincial Abdelhakim El Ahmadi, le Président de la commune Boujadiane Mustapha Boukaja, le Président de la commune de Tatoft Mohamed El Mansouri et le Président de la commune L’qolla Taoufik El Ahmadi.

Au niveau de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, les incendies ont touché les quatre provinces de Larache, Tétouan, Ouezzane et Chefchaouen sur une superficie totale de près de 9200 HA.

Les efforts sans relâche des équipes d’intervention, combinant les services des eaux et forêts, la protection civile, les forces armées royales, la gendarmerie royale et les forces auxiliaires, ont permis de maîtriser la totalité des foyers dans les quatre provinces. La population s’est mobilisée aux côtés des équipes d’intervention et plusieurs moyens terrestres et aériens ont été mis en place pour maîtriser les flammes attisées par les températures élevées et les rafales de vent violentes.

Les incendies de forêts déclarés dans le nord du Royaume depuis le 13 juillet ont détruit environ 9200 HA dans les quatre provinces, dont 7800 HA dans la seule commune de L’qolla.

Par ailleurs, les incendies ont touché des superficies de plantations d’arboriculture fruitière et détruit la de nombreuses ruches traditionnelles et modernes placées au niveau des forêts touchées.

Pour atténuer l’impact de l’incendie sur l’activité agricole et forestière et venir en aide aux populations concernées, le Ministère de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, a mis en place une cellule au niveau central et des cellules au niveau local en coordination avec les autorités régionales, provinciales et locales pour établir l’état des lieux et apprécier l’ampleur de l’impact, afin de mettre en œuvre des mesures adéquates urgentes pour accompagner les populations et mettre en place des projets de développement et de réhabilitation des écosystèmes touchés, dans le cadre d’un programme gouvernemental global.