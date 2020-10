Le Prix Nobel d’économie 2020 a été attribué ex-æquo au duo américain Paul R. Milgrom et Robert B. Wilson pour leurs travaux sur “des améliorations de la théorie des enchères et des inventions de nouveaux formats d’enchères”, a annoncé, ce lundi à Stockholm, l’Académie royale suédoise des sciences.



“Les lauréats de cette année, Paul Milgrom et Robert Wilson, ont étudié le fonctionnement des enchères. Ils ont également utilisé leurs connaissances pour concevoir de nouveaux formats d’enchères pour des biens et services difficiles à vendre de manière traditionnelle, comme les radiofréquences. Leurs découvertes ont profité aux vendeurs, aux acheteurs et aux contribuables du monde entier”, a motivé l’Académie.



En utilisant la théorie des enchères, les chercheurs tentent de comprendre les résultats de différentes règles pour les enchères et les prix finaux, le format des enchères. L’analyse est difficile, car les soumissionnaires se comportent de manière stratégique, en fonction des informations disponibles.



Robert Wilson a développé la théorie de la vente aux enchères d’objets ayant une valeur commune – une valeur qui est incertaine au préalable mais qui est finalement la même pour tout le monde. Les exemples incluent la valeur future des fréquences radio ou le volume de minéraux dans une zone particulière. Wilson a montré pourquoi les soumissionnaires rationnels ont tendance à placer des offres en dessous de leur propre meilleure estimation de la valeur commune : ils s’inquiètent de la malédiction du gagnant – c’est-à-dire de payer trop cher et de perdre.



Paul Milgrom a formulé une théorie plus générale des enchères qui permet non seulement des valeurs communes, mais aussi des valeurs privées qui varient d’un soumissionnaire à l’autre. Il a analysé les stratégies d’enchères dans un certain nombre de formats d’enchères bien connus, démontrant qu’un format donnera au vendeur des revenus attendus plus élevés lorsque les enchérisseurs en apprendront davantage sur les valeurs estimées les uns des autres pendant l’enchère.



“Les lauréats de cette année en sciences économiques ont commencé avec la théorie fondamentale et ont ensuite utilisé leurs résultats dans des applications pratiques, qui se sont répandues dans le monde entier. Leurs découvertes sont très avantageuses pour la société”, a déclaré Peter Fredriksson, président du comité du prix.



Paul R. Milgrom, né en 1948 à Detroit, États-Unis, a obtenu son doctorat en 1979 de l’Université de Stanford où il est Professeur en sciences humaines.



Robert B. Wilson est né en 1937 à Geneva, États-Unis. Docteur de l’administration des affaires en 1963 de l’Université Harvard, Cambridge, il est Professeur émérite de management à l’Université Stanford.



Le prix Nobel d’économie 2019 a été décerné à la franco-américaine Esther Duflo et aux Américains Abhijit Banerjee et Michael Kremer pour leurs travaux sur “l’allègement de la pauvreté globale”.