Le nouveau Palais de justice de Rabat, qui abrite le tribunal de première instance et la Cour d’appel, a lancé officiellement mercredi ses services destinés aux justiciables et professionnels de la justice.

Opérationnel depuis lundi dernier, ce nouvel édifice a été érigé sur une superficie de deux hectares, dont plus de 46.000 m2 couverts, avec un sous-sol, un rez-de-chaussée et huit étages.

Il comprend 18 salles d’audience, réparties entre les deux juridictions (dix relevant du tribunal de première instance et huit de la Cour d’appel), en plus de bureaux d’accueil dotés de onze guichets pour chaque juridiction, de bureaux de responsables judiciaires et administratifs, de deux salles de réunions, de deux bibliothèques et d’une salle de formation.

Cette nouvelle bâtisse comprend également une cafétéria, une salle des prières, un espace réservé aux avocats et 306 bureaux destinés aux magistrats et fonctionnaires, outre des lieux de détention.

Dans une déclaration à cette occasion, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi a indiqué que ce nouveau bâtiment est soumis à une surveillance électronique quotidienne afin de protéger les justiciables et lutter contre la corruption, relevant qu’il dispose également de lieux de détention équipés de fenêtres et de services de santé.

M. Ouahbi a fait savoir que d’autres projets sont en cours d’élaboration afin d’améliorer le fonctionnement de cet édifice, précisant que des discussions ont été entreprises avec des établissement publics pour la réalisation d’un parking, avec une capacité de 300 véhicules.

Dans le même sens, le ministre a relevé que le déplacement des citoyens vers le nouveau palais de justice sera amélioré avec la nouvelle extension de la ligne du tramway, qui va longer le nouveau bâtiment, ajoutant que d’autres installations verront le jour prochainement, tel qu’une cantine et une maternelle pour les enfants des fonctionnaires, ou encore un espace de repos pour les justiciables.

Pour sa part, le président du tribunal de première instance de Rabat, Abdelhadi Zehhaf a mis en avant l’importante contribution de l’autorité judiciaire ainsi que du ministère de la Justice à l’élaboration de ce grand projet.

Dans une déclaration à la presse, il a également mis l’accent sur l’important rôle des bureaux d’accueil dont est doté le nouveau palais de justice dans l’amélioration de l’expérience des usagers, expliquant que ces bureaux permettront aux citoyens d’effectuer leurs différentes démarches sans avoir à se rendre à plusieurs bureaux.

De son côté, le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Rabat, Abdelaziz Raji a indiqué, dans une déclaration similaire, que le lancement des services au sein de ce nouveau bâtiment s’inscrit dans le cadre de la dynamique que connaît le Royaume du Maroc, en particulier, l’évolution qualitative de l’autorité judiciaire.

Ce nouvel espace, a poursuivi M. Raji, permettra à tous les acteurs dans le domaine de la justice d’adhérer au plan stratégique adopté dernièrement par le Conseil Supérieur du Pouvoir judiciaire pour la période 2021-2026.