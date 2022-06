Le nouveau Busway de Casablanca, Casabusway, a été officiellement dévoilé lors d’une cérémonie de présentation organisée, jeudi, à la station CIL du croisement Yaacoub Al Mansour et Sidi Abderrahmane.

Ce lieu a été choisi pour sa centralité et sa connexion multidimensionnelle à tous les quartiers de la Métropole, incarnant ainsi les caractéristiques de ce nouveau mode de transport inédit, confortable, connecté, esthétique et ponctuel dont bénéficieront prochainement les Casablancais.

La cérémonie s’est tenue en présence notamment du Wali de la Région de Casablanca-Settat et Gouverneur de la Préfecture de Casablanca, Saïd Ahmidouch, de la Maire de Casablanca, Nabila Rmili, accompagnés du Directeur Général de Casa Transport, Nabil Belabed, ainsi que de nombreux acteurs de la ville.

Le Busway vient en effet, compléter l’offre de Transport Public de la capitale économique. Casabusway est un mode de Transport Collectif en « Site Propre » qui offrira la même performance et qualité de service que le Tramway. Il desservira ses 42 stations Busway le long d’un couloir dédié, surélevé de 14 cm de la voirie, sauf aux croisements au niveau desquels le Busway disposera d’une priorité gérée avec des feux tricolores aux carrefours correspondants.

Casabusway et Casatramway seront d’ailleurs connectés à travers trois points de correspondance, renforçant ainsi l’intermodalité des Transports Publics de Casablanca et assurant aux Casablancais le confort et la modernité dignes des grandes métropoles mondiales.

Les stations des lignes Casabusway sont qualitativement identiques aux stations de Casatramway. Il s’agit de stations fermées avec un accès via tourniquets, incluant des accès adaptés aux personnes à mobilité réduite. Elles sont d’environ 28 à 30 mètres de long contre environ 65 mètres pour les stations de tramway.

Dans une déclaration à la presse, Rmili a indiqué que le Busway sera une révolution pour la ville de Casablanca puisqu’il permettra d’alléger et de faciliter le transport, notant que le but in fine est de mettre en place des parkings relais en vue d’utiliser les transport en commun au lieu de la voiture.

« Ce nouveau mode de transport moderne et innovant vient compléter l’offre de transport collectif en site propre qui s’intégrera en totale harmonie avec le bus et le tramway déjà en service », a-t-elle fait valoir, soulignant que le trajet du Busway est destiné à 30 min avec des arrêts toutes les 5 min et un temps de passage toutes les 5 min.

Mme Rmili a, en outre, relevé que les travaux d’infrastructures avancent à grand pas et les Casablancais pourront profiter dès le 1er trimestre 2023 de véhicules aux normes internationales qui leur assureront un service au même niveau de qualité que celui du tramway, précisant que le nombre de bus qui seront mis en service s’élève à 40, dans l’optique d’agrandir la flotte en cas de besoin.

De son côté, Adil Bennani, Directeur Général d’Autonejma a déclaré que ces bus à haut niveau de service (BHNS) circulent dans des couloirs dédiés, ce qui leur permet de circuler librement et de transporter un grand nombre de passagers en un laps de temps très court.

Et d’ajouter que ce sont des bus à plancher bas intégral, longs de 21 mètres, faisant savoir qu’il s’agit de la dernière technologie de bus.

D’un coût total de 230 Millions de Dirhams, 40 busways à plancher bas intégral, longs de 21 mètres, larges de 2,55 mètres et hauts de 3,12 mètres, seront prochainement mis en service. Il s’agira des premiers véhicules autobuslongs de 21m au Maroc offrant l’accès par 4 portes doubles, et dotés d’une capacité à bord de 168 voyageurs dont 58 places assises.

Les Busway sont climatisés et équipés de caméras de sécurité, de chargeurs USB et d’écrans d’information dynamique. Ils sont également équipés de sièges revêtus d’un tissu en velours, d’un accès fauteuil roulant et d’un espace dédié aux personnes à mobilité réduite.

Sobre et raffinée, la marque « Casabusway » porte les couleurs Bronze et Marron et s’intègre ainsi en toute harmonie avec les marques opérationnelles « Casatramway » et « Casabus ».

La ligne Casabusway 1 (Bw1) est longue de 12,5 km reliant le quartier Lymoune à Salmia, incluant deux correspondances avec les lignes Casatramway T1 « Station Laymoun », et T3 « Station Bd Mohammed VI ».

Cette ligne emprunte le Bd Al Qods de bout en bout desservant au passage CasaNearshore. Le projet dispose d’une régulation de trafic au niveau de 28 croisements et a nécessité l’élargissement et la surélévation de l’ouvrage de franchissement de la RN11 au niveau du bd Al Qods. Il a en outre permis l’aménagement urbain de façade à façade de 55 hectares.

Pour sa part, la ligne Casabusway 2 (Bw2) relie sur 12 km Maârif à partir du rond-point Oulmès Casablanca à la ville d’Errahma/Oulad Azzouz. Elle compte une correspondance avec la ligne Casatramway T2 au niveau de la « Station Place financière ». Cette deuxième ligne comportera 22 stations, bénéficiera d’une régulation de trafic sur 19 croisements et permettra l’aménagement urbain de façade à façade sur 40 Ha.

Les deux lignes de Casabusway BW& BW2, servent un couloir direct comptant 300.000 habitants. Elles seront dotées d’un centre de remisage et de maintenance sis au quartier Errahma à la fin des travaux. L’investissement est de l’ordre de 1.8 milliards de dirhams.

Les travaux de Casabusway entamés en décembre 2020, se déroulent en 4 phases, dont la 2ème, portant sur les travaux d’infrastructure et les aménagements de façade à façade, sera achevée fin Eté 2022.

Les travaux d’infrastructure enregistrent actuellement un taux d’avancement de 80 % et ceux d’aménagement de façade à façade connaissent 75%. A date, l’avancement global du projet est de 74%.