Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu lundi Simon Martin, venu lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Royaume-Uni auprès du Roi Mohammed VI.



Martin a auparavant occupé le poste d’Ambassadeur à Manama entre 2015 et 2019, de Secrétaire Privé Adjoint de Clarence House entre 2012 et 2015 et de Directeur du Protocole au sein du ministère des Affaires étrangères.