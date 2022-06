Le président du Nigeria Muhammadu Buhari a exhorté le Royaume-Uni et les pays de l’Union européenne à investir dans le projet de gazoduc Nigeria-Maroc.

S’exprimant dans une interview publiée mardi par Bloomberg, Buhari a déclaré que le Royaume-Uni et les pays de l’UE devraient investir dans le projet de gazoduc destiné à acheminer le gaz nigérian – les plus grandes réserves d’Afrique – via le Maroc, jusqu’en Europe.

Il a notamment exprimé l’espoir qu’une fois achevé, le projet de gazoduc aiderait à résoudre la crise de l’approvisionnement en gaz en Europe.

Buhari a souligné la nécessité d’un partenariat à long terme entre le Nigeria et le Royaume-Uni ainsi que l’Union européenne sur la politique de l’énergie verte.

« Nous avons besoin d’un partenariat à long terme et non d’incohérences et de contradictions dans la politique énergétique verte du Royaume-Uni et de l’UE », a-t-il déclaré.

« Pour changer, le Royaume-Uni et les pays de l’UE devraient investir dans notre projet de gazoduc pour acheminer le gaz nigérian – les plus grandes réserves d’Afrique – via le Maroc, jusqu’en Europe », a-t-il appelé.

Le chef de l’Etat nigérian a, en outre, expliqué que le projet de gazoduc reliant le Nigeria à l’Europe, qui a été conçu il y a quatre ans, a depuis été dévoilé.

Il a aussi rappelé que la Compagnie pétrolière nationale nigériane (NNPC) a conclu au début de juin en un temps record un accord avec la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la construction du projet de gazoduc Nigeria-Maroc.

Le méga-projet de gazoduc Nigeria-Maroc, dont l’étude de faisabilité a été entamée en mai 2017 avec un coût de plusieurs milliards de dollars, avait été lancé au cours de la visite officielle du Roi Mohammed VI, en décembre 2016 à Abuja, et un accord y afférent avait été signé, le 10 juin 2018, lors d’un déplacement à Rabat du président nigérian, Muhammadu Buhari.