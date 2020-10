Le président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, a annoncé, jeudi, un plan de relance économique visant la création de plus de 800 000 emplois immédiats, tout en garantissant une augmentation de l’approvisionnement en électricité.

Lors d’une séance conjointe de l’Assemblée nationale et du Conseil national des provinces, le président a annoncé un ensemble de mesures pour restaurer la confiance dans l’économie du pays, les principaux objectifs étant la création d’emplois grâce à des investissements dans les infrastructures et la réindustrialisation grâce à la croissance des petites entreprises, tout en soutenant les moyennes et grandes entreprises.



Si l’Afrique du Sud était confrontée à «d’immenses défis» au cours des nombreuses dernières années, la pandémie du coronavirus a aggravé l’impact de ces défis, a-t-il dit.



Le plan de relance repose sur quatre interventions prioritaires, à savoir le développement d’infrastructures dans tout le pays, l’augmentation de la capacité de production d’énergie, la création d’au moins 800 000 emplois dans l’immédiat et le soutien d’une croissance industrielle rapide et soutenue.



Le plan devrait être mis en œuvre immédiatement, mais reconnaissant la situation de pauvreté désastreuse créée par la pandémie de Covid-19, Ramaphosa a annoncé que les subventions actuelles de la crise sanitaire seraient prolongées de trois mois supplémentaires.



A travers ce plan de relance, le gouvernement sud-africain souhaite une hausse de 1,7% de la croissance de l’économie du pays, ce qui porterait la croissance moyenne de l’Afrique du Sud à 3% par an.



Le gouvernement envisage de faire du développement des infrastructures un moteur clé de la relance économique et de la croissance, ce qui aura un effet d’entrainement sur les autres secteurs de l’économie, ainsi que sur l’emploi.