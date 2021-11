Un Conseil de gouvernement se tiendra, jeudi prochain, sous la présidence du Chef de gouvernement, Aziz Akhannouch.

Au début de ses travaux, le Conseil examinera un projet de loi relatif à l’autoproduction de l’électricité, indique un communiqué du département du Chef de gouvernement.

Par la suite, le Conseil examinera deux projets de décret, l’un modifiant le décret fixant les modalités et les conditions de la gestion électronique des opérations de conservation foncière et des services connexes, tandis que le second modifie le décret relatif aux procédures de conservation, conclut le communiqué.