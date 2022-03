Le gouvernement a lancé, mardi, “FORSA”, un programme ambitieux et novateur qui s’adresse à toutes les personnes âgées de plus de 18 ans porteuses d’idées ou de projets d’entrepreneuriat.

Le lancement de ce programme intervient dans un contexte marqué par des difficultés d’accès des jeunes aux sources de financement et des contraintes que subissent les toutes petites entreprises, et eu égard aux effets de la crise du nouveau coronavirus (covid-19) sur l’économie nationale, indique le Département du Chef de gouvernement dans un communiqué, rappelant que la promotion de l’entrepreneuriat et la création de l’emploi sont inscrits parmi les priorités du programme gouvernemental.

En réponse aux Hautes Orientations Royales pour la promotion de l’investissement et de l’emploi, particulièrement parmi les jeunes, le programme “FORSA” met l’autonomisation des citoyens au cœur de son action, et prévoit ainsi deux dispositifs combinant accompagnement et financement, fait savoir la même source. Il converge avec les autres initiatives de soutien à l’initiative individuelle et complète le dispositif en place.

Ledit programme se verra consacrer une enveloppe budgétaire de 1,25 milliard de dirhams (MMDH) au titre de l’année 2022 et ciblera l’accompagnement de 10.000 porteurs de projets incluant tous les secteurs de l’économie, tout en assurant les principes d’équité régionale et de genre.

Le dispositif d’accompagnement comprend une formation en e-learning pour l’ensemble des projets retenus, ainsi qu’une incubation de 2,5 mois au profit des projets les plus prometteurs, à travers la mobilisation d’incubateurs régionaux.

Pour sa part, le dispositif de financement prévu au profit des bénéficiaires consiste en un prêt d’honneur d’un montant maximal de 100.000 dirhams, dont une subvention pouvant atteindre 10.000 dirhams. Tous les secteurs d’activité sont éligibles et la durée maximale du remboursement du prêt est de 10 ans avec un différé de 2 ans.

Les porteurs de projets seront sélectionnés à l’issue d’un Appel à Projets dont le lancement est prévu début avril 2022, à la suite duquel les candidats déposeront leurs dossiers de candidature sur la plateforme digitale “www.forsa.ma”. Ils pourront se faire assister au niveau des Desks FORSA ouverts à cet effet au niveau des douze régions du Royaume. Un Centre de Relation Client (CRC) sera également mis à disposition et aura pour rôle d’assister les porteurs de projets tout au long de ce processus.

Par ailleurs, un système de gouvernance a été mis en place afin de piloter et d’accompagner la mise en œuvre du programme. Il se compose d’un comité stratégique, présidé par le Chef du gouvernement, un comité de pilotage national et des comités de suivi régionaux et provinciaux.

Le déploiement effectif du programme “FORSA” s’appuie sur la mobilisation des partenaires au niveau des régions notamment les Centres Régionaux d’Investissement (CRI), les organismes de microfinance, et les incubateurs locaux.

La Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) a été désignée pour piloter le programme, notamment à travers la mise en place d’une unité de gestion et de suivi dédiée au programme “FORSA” et déployée sur l’ensemble du territoire, conclut le communiqué.