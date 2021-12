Le tirage au sort de la Ligue des champions d’Afrique, effectué ce mardi, a mis le Raja de Casablanca dans le groupe B aux côtés notamment des Algériens de ES Sétif, alors que le Wydad a été versé dans la poule D et aura comme principal adversaire le Zamalek d’Égypte.

Triples champions de la compétition (1989, 1997 et 1999), les Verts seront également opposés au Horoya (Guinée) et à AmaZulu (Afrique du Sud). Pour leur part, les Rouge et Blancs, champions de la C1 en 1992 et 2017, affronteront les Angolais de Petro Atletico et ceux de GD Sagrada Esperança. Les premiers matchs de la phase de poules auront lieu les 11 et 12 février, alors que les ultimes rencontres se dérouleront les 1 et 2 avril.