Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Rachid Talbi Alami, à l’occasion de son élection à la tête de la Chambre des représentants. Dans ce message, le Roi exprime ses sincères félicitations à Talbi Alami pour la confiance placée en sa personne par les composantes de la première Chambre du parlement.

Le Souverain affirme que la grande expérience que Talbi Alami a accumulée sur les plans parlementaire, gouvernemental et local, ainsi que son patriotisme sincère reconnu et son attachement fidèle aux constantes et sacralités de la Nation, lui permettront de s’acquitter pleinement de ses nouvelles missions, aux côtés de l’ensemble des membres de cette institution, et ce en faisant constamment preuve d’un sens de responsabilité et en gardant à l’esprit les enjeux de la nouvelle étape qu’entame le Royaume avec ce qu’elle exige en termes de conjugaison de tous les efforts pour servir les priorités stratégiques, poursuivre le processus de développement et relever les défis extérieurs.

Saluant le travail sincère et sérieux de son prédécesseur, Habib El Malki, le Roi implore le Tout-Puissant d’accorder à Talbi Alami et à toutes les composantes de la Chambre des représentants, plein succès dans la poursuite de l’action visant à insuffler une dynamique forte à la première Chambre pour s’acquitter pleinement de ses missions constitutionnelles, en synergie avec la Chambre des conseillers, et de la lourde responsabilité de représenter les citoyens, au service de l’intérêt général et pour la défense des causes justes de la Nation.