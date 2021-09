Le Centre hospitalo-universitaire (CHU) Ibn Sina de Rabat a signé, mardi à Kigali, deux accords-cadres de partenariat avec le CHU de Kigali et l’Hôpital “King Faisal” de la capitale rwandaise.

Ces deux partenariats, qui s’inscrivent dans le cadre des accords gouvernementaux dans le domaine de la Santé entre le Maroc et le Rwanda, touchent différents aspects de coopération, notamment le partage des connaissances scientifiques, la formation et l’échange des expériences.

Le premier protocole d’accord, signé par le secrétaire général du CHU Ibn Sina, Abdelhamid Ouaqouaq et le directeur général du CHU de Kigali Theobald Hategekimana, porte sur le développement des opportunités offertes par la recherche scientifique et l’échange d’informations et de documentations dans tous les secteurs d’activité.

En vertu de ce partenariat, qui s’étale sur une période de trois ans renouvelable par tacite reconduction, le CHU Ibn Sina accueillera des stagiaires du CHU de Kigali pour des stages de courte durée destinés à l’amélioration des compétences. Le CHU de Rabat s’engage également à partager son expérience dans le domaine de la planification stratégique et de la gestion hospitalière.

“Il s’agit d’un partenariat très important qui permettra au CHU de Kigali de bénéficier de l’expérience marocaine dans les domaines de chirurgie thoracique, de la gastro-entérologie interventionnelle et de l’onco-hématologie pédiatrique”, a détaillé Hategekimana.

“C’est un partenariat clé pour le développement de notre hôpital mais aussi pour l’amélioration de la formation de nos étudiants”, a-t-il poursuivi, ajoutant que le Maroc a accumulé une riche expérience en matière de santé et de formation du personnel médical.

Le second accord, signé par Ouaqouaq et le directeur général de l’Hôpital “King Faisal” de Kigali, Miliard Derbew, porte sur différents volets de coopération, dont la mise à niveau des compétences professionnelles médicales et le développement de certaines disciplines hospitalières.

Dans le cadre de ce partenariat, le CHU Ibn Sina contribuera à la concrétisation des objectifs stratégiques de l’Hôpital King Faisal relatifs à la promotion des activités de la chirurgie cardio-vasculaire, de la transplantation rénale et de la gestion financière hospitalière.

“Ce partenariat reflète l’esprit de la coopération Sud-Sud prônée par le Maroc qui permet aux pays du continent africain de s’entraider et de partager leurs connaissances et savoir-faire”, a souligné Derbew.

Dans une déclaration, il a indiqué que “cet accord contribuera à améliorer les services qu’offre l’hôpital et booster les capacités des ressources humaines à travers la formation”.

Pour sa part, le secrétaire général du CHU Ibn Sina a déclaré que ces deux accords illustrent les liens privilégiés liant le Maroc et le Rwanda et reflète la volonté des deux pays de développer une coopération basée sur le partage, la solidarité, l’enrichissement et le renforcement des compétences dans le domaine hospitalier.

Il a relevé que le CHU Ibn Sina a mis en place deux comités de pilotage avec ses partenaires rwandais en vue de suivre la mise en œuvre des deux accords signés.

Ces comités de pilotage, a-t-il ajouté, produiront des programmes consensuels réconciliant les ambitions, les ressources humaines disponibles à court terme et le budget à engager par les partenaires hospitaliers.