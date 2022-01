L’ONCF entame le nouvel an en se parant de vert. Il franchit un pas supplémentaire dans sa transition énergétique, en faisant rouler dès ce 1er Janvier la totalité de ses trains Al Boraq, à l’énergie propre.

En effet, l’Office opère sa transformation verte de manière progressive, en faisant passer 25% de sa consommation énergétique globale à l’énergie verte, pour en atteindre 50% en 2023 avant de la porter à la totalité, à moyen terme.

A travers cette transformation écologique, l’ONCF s’inscrit en droite ligne avec la stratégie énergétique nationale, conduite sous l’impulsion et le leadership de SM le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, qui place les énergies renouvelables au centre du mix énergétique de notre pays. Celle-ci prévoit l’augmentation de la part des ressources renouvelables pour les situer, dès 2030, à plus de 52% de la capacité installée. Faisant ainsi du Royaume l’un des pays émergents les plus engagés dans le développement des énergies éolienne et solaire.

L’ONCF s’attèle ainsi, dans le cadre de sa politique énergétique et de sa stratégie RSE à œuvrer vers un verdissement et une décarbonation progressifs. Des initiatives volontaristes viennent conforter l’Office dans sa vision écoresponsable. On en citera, entre autres : la certification progressive des sites ferroviaires selon les normes ISO 14001 et 50001, la réalisation systématique des études d’impacts des grands projets, l’évaluation annuelle du bilan carbone, l’adoption d’un système d’éco-conduite, le recours aux énergies alternatives photovoltaïques au niveau des gares et bâtiments…

Ainsi, grâce à l’énergie propre fournie par un opérateur national, l’ONCF verdit le cycle d’alimentation électrique du réseau ferré national, en substituant sa consommation électrique par une énergie propre. Ce qui lui permettra à court terme, d’améliorer globalement son empreinte carbone, avec l’équivalent de 120 000 tonnes de CO2 évitées chaque année, ou encore à 4 millions d’arbres plantés.

En effet, voyager par train constitue l’un des meilleurs moyens de limiter son bilan carbone. En moyenne, le train émet 25 à 30 fois moins de gaz à effet de serre que les autres modes de transports.

Si le pari de l’ONCF est désormais d’alimenter à terme, l’ensemble de ses trains entièrement à l’énergie propre, les trains Al Boraq seront les premiers à offrir des voyages écoresponsables à l’énergie 100% éolienne. Ils inviteront à voyager bien, à voyager mieux, à voyager responsable, pour des déplacements tout en confort, en sécurité, très rapides et à basse facture carbone… Et pour encourager ses clients à adopter une attitude plus respectueuse envers la nature, en réduisant leur empreinte carbone, l’ONCF procédera prochainement au lancement d’actions marketing visant à faire d’Al Boraq, le meilleur allié pour voyager écoresponsable. Somme toute, le choix pour une mobilité durable qui préserve mieux notre planète !