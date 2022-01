Le volume global des échanges à la Bourse de Casablanca s’est établi, au titre de la séance de ce lundi, à 304,24 millions de dirhams (MDH), réalisés majoritairement sur le marché de bloc (actions). Le marché central (actions) a drainé, pour sa part, un volume de 146,26 MDH tandis que le volume apports a totalisé 7,56 MDH.

Avec 28,75 MDH de transactions, BCP a été l’instrument le plus actif de cette séance, devant Itissalat Al-Maghrib (20,74 MDH), Attijariwafa Bank (18,25 MDH), Bank of Africa (9,84 MDH) et TGCC (8,79 MDH).

Pour ce qui est de la capitalisation boursière, elle a porté sur près de 712,41 milliards de dirhams.