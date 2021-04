La Bourse de Casablanca a achevé le mois de mars en territoire positif, profitant de la bonne tenue de l’industrie pharmaceutique, de l’agroalimentaire, des mines, des télécommunications, ainsi que des banques et assurances.

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a avancé de 1,1% à 11.483,65 points et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) de 1,02% à 935,7 points.

De même, le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a gagné 0,95% à 9.336,07 points, alors que l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance “Casablanca ESG 10” s’est bonifié de 1,26% à 872,92 points.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a pris 0,54% à 10.484,89 points et le FTSE Morocco All-Liquid 0,92% à 9.811,66 points.

Ce mouvement haussier trouve son origine essentiellement dans le secteur de l’agroalimentaire, dont l’indice a augmenté de 2,76%, ainsi que dans les mines (2,18%), les banques (0,99%) et les assurances (0,28%). La meilleure performance a été signée par l’industrie pharmaceutique avec un gain de 35,75%, suivie des équipements électroniques et électriques (16,05%) et des sociétés de financement et autres activités financières (6,36%).

Contre-tendance, le secteur des loisirs et hôtels a cédé 8,32%, plus forte baisse du mois, tandis que l’immobilier et les matériels, logiciels & services ont perdu respectivement 6,52% et 5,91%.

Dans la foulée, le volume des échanges a dépassé les 9,1 milliards de dirhams (MMDH), dont 2,33 MMDH réalisés sur le marché central et 1,59 MMDH sur le marché de blocs. La capitalisation boursière, elle, s’est élevée à près de 595,33 MMDH, dominée par Itissalat Al-Maghrib avec une part de 20,55%, Attijariwafa Bank (14,85%) et BCP (8,6%).

Aux valeurs, les plus fortes hausses ont été affichées par Sothema (39,21%), Disway (28,02%) et Colorado (16,33%). Les plus lourds replis ont été accusés par Résidences Dar Saada (13,55%), HPS (13,43%) et IB Maroc.com (12,5%).

Par ailleurs, BCP, Itissalat Al-Maghrib et Attijariwafa Bank ont été les instruments les plus actifs du mois avec des parts respectives de 20,27%, 11,19% et 10,94%.