C’est un rebond « solide » que signe le trafic aérien européen, au terme de l’année 2022, selon les données publiées lundi par l’organisme de surveillance du trafic aérien, Eurocontrol.

Avec une progression de 83%, au terme de l’exercice écoulé comparativement à 2019, le trafic aérien européen a été notamment doté par les compagnies à bas prix et les destinations du sud de l’Europe, explique la même source.

Toutefois, nuance Eurocontrol, un retour aux chiffres d’avant-pandémie devrait attendre une année de plus par rapport aux prévisions antérieures, ce qui ramène cet horizon de relance à 2025. Les principales causes en sont la faiblesse de la reprise économique, l’inflation et le risque de poursuite de la guerre menée par la Russie en Ukraine, à en croire les explications données par le même organisme sur son site internet.