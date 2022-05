Le vice-président exécutif de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, entame ce mardi une visite de travail de trois jours au Maroc pour renforcer les relations entre Rabat et Bruxelles, a annoncé l’Exécutif européen.

Le vice-président européen discutera avec les responsables marocains des moyens de consolider les relations commerciales maroco-européennes et assistera à la 31e réunion annuelle de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), qui se tiendra à Marrakech.

La visite à Marrakech rappellera l’importance des relations entre l’UE et le Maroc et l’engagement de l’UE en faveur de relations fortes avec ses voisins, compte tenu notamment de l’impact de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire mondiale, indique la Commission, relevant que l’UE a récemment annoncé une enveloppe de 225 millions d’euros pour aider ses partenaires du voisinage méridional à faire face aux conséquences de la hausse des prix des denrées alimentaires et des produits de base dans la région.

Lors de ce déplacement, Dombrovskis échangera avec ses interlocuteurs marocains sur le renforcement des liens commerciaux et participera à un dialogue avec la Confédération générale des entreprises au Maroc (CGEM) et Business Europe.

Le vice-président, qui représentera la Commission européenne lors de la réunion annuelle de la BERD, la première jamais organisée en Afrique du Nord, devra rencontrer la présidente de la BERD, Odile Renaud-Basso, assister à la session plénière principale et prendre part à une table ronde de haut niveau sur l’impact de la guerre en Ukraine.

Il prononcera également un discours sur le rôle de la finance par le capital durable dans les économies émergentes.

Le vice-président de la CE organisera également une série de réunions bilatérales sur le commerce, notamment sur la modernisation de l’accord commercial bilatéral, l’environnement des entreprises et des investissements, ainsi que l’impact de la guerre en Ukraine.