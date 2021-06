Le 27 Mai 2021, le Wali de Tanger, Mohammed M’HIDIA, a reçu Serge Berdugo, Secrétaire Général du Conseil des Communautés Juives du Maroc et une délégation du Comité de la Communauté Juive de Tanger, composée de Aron Abikzer, Vice-Président et de Mme Sonia Zagury, chargée du Patrimoine Culturel.

Cette séance de travail a permis de passer en revue les différents projets lancés par la Communauté Juive de Tanger.

Dans une déclaration liminaire, Serge Berdugo a fait part au Wali de sa grande satisfaction devant l’état d’avancement du chantier de restauration de la Synagogue Assayag en cours, dans le cadre de la Phase II de la Réhabilitation du Patrimoine Juif, agréée par Sa Majesté le Roi que Dieu l’assiste et du programme de Sauvegarde de la Médina de Tanger.

Ce lieu de culte centenaire étant appelé conformément aux Directives Royales à abriter le futur Musée Juif de Tanger dont le projet de réhabilitation a été confié à l’Architecte, Malika Laroussi et la réalisation muséale à Mme Isabelle Timsit.

Il a rappelé que le choix de cette belle Synagogue, fondée en 1890, dans le quartier des «Siaghin» face à Dar Niaba, répondait au souci de restaurer ce site et de créer un Musée pour exposer les artefacts, documents, photos et judaïca de Tanger, que le CIT a sauvegardé et inventorié afin de l’intégrer dans un circuit pertinent permettant aux visiteurs de la Ville du Détroit d’apprécier les heures de gloire du Judaïsme Tangérois:

la Synagogue Nahon, la Synagogue Akiba, le Musée Juif de Tanger et le Cimetière historique de la rue du Portugal.

Les travaux qui ont été lancés par la Fondation « Dona et Haïm Benchimol », la Communauté Israélite de Tanger et la Fondation du Patrimoine Culturel Judéo-Marocain, devraient durer 10 mois.

La visite de travail effectuée en présence des responsables de la Wilaya de Tanger notamment de Alami, Secrétaire du Cabinet du Wali, Massoudi, Ingénieur de la Wilaya, Khadija Bari, Déléguée de l’Urbanisme à la Wilaya, Malika Laroussi, Architecte, Sonia Zagury et Aron Abikzer de la CIT et de tous les corps d’états en charge de la construction a permis de faire le point sur l’état d’avancement de ces importants travaux (voir photos) et d’apporter les modifications utiles et nécessaires.

Le Secrétaire Général a fait part au Wali, de la décision de la CIT de mettre à la disposition de la Wilaya, le bâtiment de la «Cuna» la maternité emblématique de la Communauté Juive de Tanger, qui sera réhabilitée selon les normes pour recevoir bénévolement les parturientes de la Ville.

Ce projet philanthropique sera réalisé en collaboration avec le Dr Abbadi et comprendra une Ecole de Sage-femmes et d’Infirmières spécialisées, dirigée par le Dr Sedraoui.

Enfin, toutes les autorisations étant délivrées, il a annoncé la prochaine ouverture d’un restaurant Casher au sein du Cercle Juif de Tanger.

Pour sa part, le Wali a déclaré que la Communauté Juive de Tanger avait une riche histoire et un patrimoine culturel qu’il est important de préserver comme une partie du patrimoine commun de tous les Tangérois ; Il s’est félicité de la collaboration avec le Comité de la Communauté Juive de Tanger et a exprimé sa satisfaction pour le bon déroulement des projets entrepris par le Comité, notamment le Musée Juif et la « Maternité la Cuna » et s’est félicité de l’opportunité de l’ouverture d’un restaurant Casher.