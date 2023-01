En partenariat avec le ministère de l’Équipement et de l’eau et avec le concours de l’Association des Ingénieurs de l’EHTP (AIEHTP), l’École Hassania des Travaux Publics (EHTP) organise les 7 et 8 janvier sur son campus de Casablanca, un tournoi d’échecs homologué par la Fédération Internationale des Echecs.

Ouvert aux étudiants de l’EHTP, à ses lauréats et ceux d’autres écoles, ainsi qu’à l’élite des joueurs nationaux, cet événement inédit rassemblera des joueurs de premier plan, dont le Français Jean-Pierre Le Roux, grand maître international, et le Marocain Ilyass Msellek, maître international.

Des personnalités des secteurs public et privé seront également présentes. Le tournoi s’inscrit dans le cadre des activités commémoratives du cinquantenaire de la création de l’EHTP.

La première édition de ce tournoi homologué porte le nom de feu Abdellatif Faouzi (lauréat de l’EHTP – promotion 1993) qui a mené parallèlement à ses activités professionnelles une brillante carrière de joueur d’échecs, œuvrant au développement de ce sport au Maroc en tant que joueur, arbitre et membre du bureau de la Fédération Royale Marocaine des Échecs (FRME), dont il a été le directeur technique de 2006 à 2013.

L’événement sera dirigé par Abdelmajid Mounib (lauréat de l’EHTP – promotion 1990) qui a occupé les fonctions de vice-président et président de la FRME entre 2007 et 2009. L’arbitrage sera quant à lui assuré par Zoheir Slami, arbitre international depuis 2005 et membre du bureau de la FRME de 2013 à 2016.

L’EHTP propose en marge du tournoi de nombreux ateliers d’initiation au jeu d’échecs. En ligne avec sa vocation, ouverte sur les transformations du monde et les nouvelles technologies, l’établissement présentera par ailleurs une conférence sur le rôle et les enjeux de l’intelligence artificielle dans les échecs.