L’EIR a obtenu l’homologation du Ministère français de l’Education Nationale pour ses cycles primaires et secondaires. Cette homologation est la reconnaissance officielle qui atteste de la conformité de l’EIR aux programmes, aux objectifs pédagogiques et aux principes directeurs de l’enseignement en France.

L’EIR rejoint ainsi le club très fermé des établissements scolaires français au Maroc ! Dispensant un enseignement de qualité auprès des élèves, l’EIR fait de l’épanouissement de l’enfant la pièce centrale de son approche pédagogique. Ses efforts, confortés par la confiance des élèves et leurs parents, ses valeurs ainsi que ses choix pédagogiques innovants ont été reconnus. L’homologation permettra aux lauréats de l’EIR d’obtenir un baccalauréat français, gage d’accès à des Ecoles et des Universités d’excellence à travers le monde. L’EIR rejoint ainsi les autres établissements homologués du réseau SANA EDUCATION (EIC Almaz, EIC Aïn Diab).

Naturellement, l’EIR restera fidèle à ses engagements ainsi qu’à son projet pédagogique qui reposent sur 3 piliers :

‒ Transmettre un système de valeurs qui prône l’ouverture au monde et la fierté d’appartenance à sa culture ;

‒ Accompagner chaque élève quel que soit son profil d’apprenant, à développer ses compétences et son plein potentiel à travers une évaluation positive ;

‒ Promouvoir l’esprit d’initiative et la créativité.

Cette reconnaissance, étape majeure dans la volonté d’apporter aux élèves de l’EIR le meilleur de l’enseignement, démontre encore plus l’engagement de l’ensemble de la communauté éducative de l’EIR pour faire vivre ce projet, et permettre aux enfants d’aborder le monde de demain avec confiance et sérénité.