La Fédération des industries culturelles et créatives (FICC), relevant de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), s’est félicitée mercredi de la signature du “Contrat-Programme en soutien au secteur des Industries Culturelles et Créatives”.

Signée en marge de la 11ème réunion du Comité de Veille Économique (CVE), cette convention prend effet au terme d’une année 2020 quasi blanche pour le secteur des Industries Culturelles et Créatives et la production événementielle, au cours de laquelle l’interdiction de rassemblements a paralysé les activités à caractère culturel, artistique et événementiel, indique la FICC dans un communiqué.

Paraphé par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, le ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle, le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) et la CGEM, ce contrat-programme contribuera à préserver les entreprises et les emplois opérant dans ce secteur et en situation de résilience depuis 9 mois, en attendant que les conditions de la reprise soient réunies.

Ledit contrat-programme, qui couvre la période 2020-2022 s’articule autour de quatre axes stratégiques, à savoir la préservation de l’emploi, à travers le versement d’une indemnité mensuelle forfaitaire de 2.000 dirhams, à partir du 1er juillet 2020 et jusqu’au 31 mars 2021 au profit des salariés des entreprises touchées par la crise, ainsi que le report du paiement des cotisations sociales et la prolongation de l’exonération de l’IR sur les compléments de salaires sur la même période, précise le communiqué.

Il s’agit également du soutien économique et financier à travers le prolongement des délais de remboursements des crédits “Damane Oxygène”, le lancement de deux nouveaux produits de garantie et la mise en place d’un moratoire pour le remboursement des échéances des crédits bancaires et des leasings jusqu’au 31 mars 2021, sans pénalités.

Le renforcement de la commande publique pour couvrir les défaillances du marché liées aux contraintes sanitaires représente le 3ème axe de ce contrat-programme, à travers entre autres la mise en place d’une plateforme digitale pour la valorisation du patrimoine immatériel, les spectacles vivants, les festivals du Royaume et les savoir-faire et d’un programme de subventions des prestations de distribution des albums musicaux auprès des agrégateurs de plateformes de streaming.

Le 4ème axe porte sur la gouvernance et la représentativité, à travers le lancement d’un chantier de mise à niveau économétrique et statistique pour mieux appréhender la dimension économique du secteur, et œuvrer à une vision stratégique pour son développement, souligne le communiqué, notant Le secteur privé contribuera aux travaux de cette étude et à ses instances de pilotage.