Ce week-end, un pirate informatique s’est délesté de plus de 2 millions de données appartenant à des marocains et marocaines, rapporte le site spécialisé ZATAZ. Dans la nuit du vendredi 3 septembre 2021, un black hat portant le nom du fondateur du nazisme, Adolphe Hitler, a mis en ligne dans trois espaces clouds gratuits disponibles sur le web 2.064.201 comptes d’hommes et de femmes originaires du Royaume du Maroc.

Les données comportent notamment l’identité, la profession et l’adresse électronique de ces personnes.

Le pirate a extrait ces informations de la fuite de données Linkedin diffusée dans le blackmarket voilà plusieurs semaines, précise la même source.

La seconde fuite concerne, selon un autre pirate, l’université Mohammed V.

Le prestigieux établissement situé dans la ville de Rabat se retrouve avec la diffusion malveillante de 2 181 CV.

Des documents datant de 2013 à 2020.

Les données comportent les adresses postales, photographies et adresses électroniques d’étudiants en Génie électrique, Civil, Industriel, Informatique, Mécanique, Modélisation Informatique, Procèdes ou encore Réseaux et Télécommunications.

Le pirate n’explique pas comment il a pu extraire ces informations, indique le site.