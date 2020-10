À l’occasion de la Journée Mondiale de la Fille Adolescente, Les Eaux Minérales d’Oulmès et l’ONG TIBU Maroc, inaugurent le 1er centre d’émancipation des jeunes filles adolescentes par le football à Ouled Saleh – Bouskoura en partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale, l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation Casa-Settat et la Direction Provinciale de Nouaceur.

Célébrée le 11 octobre par les Nations Unies, cette journée met l’accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et l’importance de promouvoir leur autonomisation.

Conscients de cet enjeu, TIBU Maroc, la principale organisation dans l’éducation et l’insertion des jeunes par le sport, et Sidi Ali, partenaire hydratation des marocains depuis 1978 et allié de nombreuses fédérations sportives, s’allient pour lancer le centre ‘TIBUxSidiali pour l’émancipation des jeunes filles adolescentes par le sport’.

Ce projet à fort impact social vise à créer un espace sûr pour permettre à une centaine de filles âgées de 8 à 12 ans d’accéder à la pratique régulière de sport et d’activités de développement des compétences motrices, cognitives et socio-affectives, tout en contribuant à briser les barrières sociales et équiper ces jeunes filles de compétences essentielles de la vie.

A travers ce projet, TIBU Maroc et Les Eaux Minérales d’Oulmès se sont engagées à contribuer à la réalisation de l’objectif n°5 de développement durable (ODD) qui consiste à l’égalité entre les sexes et considère le sport comme étant un véritable levier pour y parvenir.

« Je tiens à remercier Les Eaux Minérales d’Oulmès pour son engagement auprès de la communauté de Ouled Saleh. Ensemble, nous allons améliorer l’image de soi des filles à l’adolescence, renforcer les capacités de leurs familles et mobiliser l’ensemble des acteurs de l’écosystème à investir dans des programmes à fort impact social visant les jeunes filles adolescentes » déclare Mohamed Amine ZARIAT, Ashoka Fellow et Président de l’ONG TIBU Maroc.

« Avec l’ouverture de ce nouveau centre, nous allons pouvoir inscrire plus de 100 jeunes filles à trouver, grâce à la force du sport, le chemin de l’autonomisation et de la réussite éducative. Les valeurs que nous cherchons à transmettre aux filles lors des séances et activités sportives dirigées par TIBU Maroc sont essentielles à leur insertion professionnelle future. » déclare Naoufel JELLAL – Directeur Général Délégué des Eaux Minérales d’Oulmès.