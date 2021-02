Les Emirats Arabes Unis ont réussi à placer leur sonde “Hope” autour de l’orbite de Mars mardi, devenant le premier pays arabe à réaliser cet exploit.

“Au peuple des Émirats arabes unis, aux nations arabes et musulmanes, nous annonçons l’entrée réussie en orbite autour de Mars. Dieu soit loué”, a déclaré solennellement le responsable du projet de la mission, Omran Sharaf.

La sonde, conçue pour percer les secrets du climat martien, sera le premier des trois engins spatiaux devant atteindre Mars en février.

“Hope” a commencé une manœuvre de 27 minutes à 15H30 GMT consistant à ralentir suffisamment pour être tirée par la gravité martienne, la partie la plus difficile de la mission, selon des responsables.

Outre les Émirats, la Chine et les États-Unis ont lancé des engins en juillet, profitant d’une période où la Terre et Mars sont plus proches.

La mise en orbite de “Hope” autour de Mars coïncide avec le 50e anniversaire de l’unification des sept émirats au sein de la Fédération des Émirats arabe unis.