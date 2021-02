Mohamed Mahmoud Al-Khaja a prêté serment devant le vice-président des Emirats Arabes Unis, Premier ministre et gouverneur de Dubaï, Cheikh Mohamed ben Rachid Al Maktoum, en tant que premier ambassadeur des Émirats en Israël. Cheikh Mohamed ben Rachid Al Maktoum a invité le diplomate à oeuvrer à consolider les relations d’amitié et de coopération bilatérale avec l’Etat d’Israël et à promouvoir la culture de paix, de coexistence et de tolérance entre les peuples des deux pays et de toute la région, rapporte une source officielle.

Le Conseil des ministres émirati avait approuvé le 24 janvier la décision d’ouvrir une ambassade des Émirats arabes unis à Tel Aviv. Les deux pays avaient convenu, le 13 août 2020 sous médiation américaine, d’établir des relations bilatérales complètes.